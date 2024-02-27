110 бригада, яка боронила Авдіївку, відійшла на ротацію: "Перша за 2 роки війни"
110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію. В бригаді натякнули, що це перша ротація з початку повномасшатбного вторгнення.
Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook
Дослівно: "Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація.
Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків".
Деталі: У 110-й бригаді подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу: "Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди".
Передісторія:
- 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів із Авдіївки. Тоді командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський запевняв, що захисники закріпилися на нових рубежах. ЗСУ зазнали втрат, частина бійців зникли безвісти чи потрапили в полон.
- 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, повідомила, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, що лишилися в оточенні в опорному пункті "Зеніт", а натомість розстріляли їх.