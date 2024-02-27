110 бригада, яка боронила Авдіївку, відійшла на ротацію: "Перша за 2 роки війни"

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку, відійшла на ротацію. В бригаді натякнули, що це перша ротація з початку повномасшатбного вторгнення.

Джерело: 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook

Дослівно: "Ми виходимо на відпочинок. Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація.

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Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога. Підрозділам що нас змінили бажаємо витримки та якомога більше знищити "орків".

Деталі: У 110-й бригаді подякували Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям та керівництву Авдіївського коксохімічного заводу: "Без вашого сприяння нам би було набагато важче стримувати навалу московитської орди".

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