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Зеленський закликав до надання систем ППО після нової атаки РФ по Одесі

Роман ПетренкоСубота, 2 березня 2024, 10:13
Зеленський закликав до надання систем ППО після нової атаки РФ по Одесі
фото: дснс

Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до надання додаткових систем ППО та ракет до них після атаки росіян по Одесі у ніч на 2 березня, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "Шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.

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Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих.

Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є двоє загиблих, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.

Теми: ЗеленськийОдесаППОзброя
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