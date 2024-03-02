Зеленський закликав до надання систем ППО після нової атаки РФ по Одесі
Президент Володимир Зеленський закликає партнерів до надання додаткових систем ППО та ракет до них після атаки росіян по Одесі у ніч на 2 березня, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Росія продовжує воювати із цивільними людьми. Нічна атака "Шахедів": Харків, Одеса, міста Сумщини. Один із ворожих дронів влучив у житловий будинок в Одесі. Зруйновано 18 квартир.
Наразі відомо про двох загиблих, ще вісім людей постраждали, серед яких дитина. Мої співчуття родинам і близьким загиблих.
Нам потрібно більше ППО від партнерів. Потрібно посилювати український повітряний щит, щоб додати захисту нашим людям від російського терору. Більше систем ППО, більше ракет для ППО – це те, що зберігає життя".
Нагадаємо: У ніч на суботу в Одесі через атаку росіян "Шахедами" є двоє загиблих, поранено цивільних людей та пошкоджено житлові багатоповерхові будинки.