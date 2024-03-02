Одеська ОВА: Під завалами можуть перебувати ще 11 людей, в тому числі діти

Під завалами будинку в Одесі, зруйнованого внаслідок російської атаки "Шахедами", можуть перебувати ще 11 людей, в тому числі й діти.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі телемарафону

Пряма мова Кіпера: "Рятувальна операція не зупиняється ні на секунду. Станом на зараз 11 людей можуть лишатися під завалами.

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Рятувальники буквально по цеглині розбирають зруйнований російським дроном будинок".

Деталі: Кіпер повідомив, що дитині, тіло якої витягнули з-під завалів, завтра мало виповнитися три роки.