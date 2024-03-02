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Росія думає розконсервувати додаткові А-50 через збиття бортів – розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 2 березня 2024, 14:33
Росія думає розконсервувати додаткові А-50 через збиття бортів – розвідка Британії
А-50, ілюстративне ФОТО WIKIPEDIA

Британська розвідка стверджує, що через тиждень після втрати другого літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління A-50У Росія, найімовірніше, припинила польоти цього літака на підтримку операцій в Україні.

Джерело: огляд Міноборони Британії від 2 березня, "Європейська правда"

Деталі: На думку британської розвідки, призупинення експлуатації А-50 триватиме доти, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ще один важливий засіб, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона.

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"Втрата цього засобу, який забезпечував щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків", – йдеться в огляді.

Наголошується, що це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити.

"Цілком ймовірно, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, в тому числі перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, якої потребують її сухопутні війська, але яку вони, швидше за все, не отримують", – вважають у Міноборони.

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Там додають, що втома літаків і екіпажів майже напевно посилиться, коли А-50 повернуться до операцій, а флот буде дедалі більше розтягнутий.

"Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", – вважає британська розвідка.

Нагадаємо: Раніше розвідка Британії заявляла, що хоча Росія ще має запас літаків-розвідників А-50, втрата досвідченого екіпажу може бути досить відчутною, а новий випадок збиття цього літака ставить питання про ефективність планування і захисту силами РФ таких цінних засобів. 

Після збиття першого А-50 британська розвідка розповідала, що РФ почала використовувати новий такий літак, але обережніше, та що втрата літака майже точно не була нещасним випадком.  

Теми: Росіявійнаавіа
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