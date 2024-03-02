Олещук показав палаючий Су-34, який збили у п’ятницю
Субота, 2 березня 2024, 14:56
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео палаючого російського літака Су-34, який збили 1 березня.
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова Олещука: "Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня на Маріупольському напрямку!
Реклама:
Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!
Перевірено, візуально підтверджено!".
ВІДЕО ДНЯ