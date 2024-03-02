Олещук показав палаючий Су-34, який збили у п’ятницю

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео палаючого російського літака Су-34, який збили 1 березня.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Ось він - збитий Су-34 вранці 1 березня на Маріупольському напрямку!

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Не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже Повітряні Сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях!

Перевірено, візуально підтверджено!".