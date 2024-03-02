У ГУР прокоментували вибух у Єкатеринбурзі: є небайдужі громадяни

Представник ГУР Андрій Юсов, коментуючи інформацію про вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі, згадав про небайдужих громадян на території РФ.

Джерело: Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У них (Росії – ред.) продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає в Росії – відповідальність, зокрема, влади самої Росії.

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Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять усе можливе, щоб власну країну звільнити якомога швидше у єдиний законний спосіб – збройної боротьби проти кривавого путінського режиму".

Що передувало: Уночі 2 березня на електропідстанції "Калінінська" в російському Єкатеринбурзі, від якої живляться три оборонні підприємства, стався вибух.