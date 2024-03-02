Зеленський: У Сирського карт-бланш на кадрові зміни, очікую конкретних пропозицій

Президент Володимир Зеленський очікує на початку наступного тижня конкретних пропозицій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо подальших змін в армії й запланованих дій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "У головкома карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах, будь-які.

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Всі українські командири мають знати фронт, відчувати фронт, реальні потреби, мають реально бути з солдатами, сержантами, бути такими, як потрібно, щоб досягти українських цілей.

На початку тижня, після повернення генерал-полковника Сирського з фронту я очікую його з детальною доповіддю та конкретними пропозиціями щодо подальших змін і наших дій".

Що передувало: У суботу головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про кадрові зміни серед командирів бригад, дії яких несуть загрозу життю та здоровʼю підлеглих.