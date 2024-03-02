Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Петербурзький аеропорт "Пулково" закривали, влада РФ заявила про збитий безпілотник

Катерина ТищенкоСубота, 2 березня 2024, 22:21
Петербурзький аеропорт Пулково закривали, влада РФ заявила про збитий безпілотник
збиття безпілотника біля Петербурга, фото з Telegram Дрозденка

Петербурзький аеропорт "Пулково" в суботу ввечері був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків, при цьому російська влада повідомила про збитий безпілотник над Фінською затокою.

Джерело: російська служба Радіо Свобода, Фонтанка

Деталі: Аеропорт Пулково був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому "для забезпечення безпеки польотів цивільних суден" вводився так званий план "Килим".

Реклама:

Як пише "Фонтанка", жителі міста Ломоносов (входить до складу Санкт-Петербурга) масово скаржилися ввечері в суботу в місцевих пабліках на сильний гуркіт і вибухи в районі порту Бронка. Один із жителів написав, що "ракета якась розлетілася на 5 шматків". У селищах Дубочки і Лебяж'є, розташованих недалеко від Фінської затоки, за словами очевидців, "труснуло будинки і задзвеніли шибки". Повідомлялося також про заграву в небі.

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав у телеграмі, що над Фінською затокою засобами ППО було збито "повітряні цілі" та опублікував відео знищення якогось об'єкту в небі, яке згодом замінив на скріншот. Як зазначає "База", відео було без блюра і на ньому було чітко видно траєкторію польоту протиракети і місцевість.

ВІДЕО ДНЯ

Міноборони Росії згодом повідомило, що засоби ППО "знищили український безпілотний літальний апарат над територією Ленінградської області". Не повідомляється, чи завдано якоїсь шкоди об'єктам на землі.

Що передувало: У ніч на суботу в Санкт-Петербурзі пролунав гучний вибух: ППО росіян збила безпілотник. За інформацією російських журналістів, внаслідок роботи ППО пошкоджена багатоповерхівка, вибиті вікна. За даними міського комітету охорони здоров'я, шестеро людей звернулися по медичну допомогу, одну жінку госпіталізували.

Теми: Росіябезпілотникиавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Росія
У ГУР прокоментували вибух у Єкатеринбурзі: є небайдужі громадяни
Росія думає розконсервувати додаткові А-50 через збиття бортів – розвідка Британії
В Єкатеринбурзі стався вибух на електропідстанції, яка живить "оборонку"
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: