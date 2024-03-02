Петербурзький аеропорт "Пулково" закривали, влада РФ заявила про збитий безпілотник

Петербурзький аеропорт "Пулково" в суботу ввечері був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків, при цьому російська влада повідомила про збитий безпілотник над Фінською затокою.

Джерело: російська служба Радіо Свобода, Фонтанка

Деталі: Аеропорт Пулково був приблизно на годину закритий на прийом і виліт літаків – у ньому "для забезпечення безпеки польотів цивільних суден" вводився так званий план "Килим".

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Як пише "Фонтанка", жителі міста Ломоносов (входить до складу Санкт-Петербурга) масово скаржилися ввечері в суботу в місцевих пабліках на сильний гуркіт і вибухи в районі порту Бронка. Один із жителів написав, що "ракета якась розлетілася на 5 шматків". У селищах Дубочки і Лебяж'є, розташованих недалеко від Фінської затоки, за словами очевидців, "труснуло будинки і задзвеніли шибки". Повідомлялося також про заграву в небі.

Згодом губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав у телеграмі, що над Фінською затокою засобами ППО було збито "повітряні цілі" та опублікував відео знищення якогось об'єкту в небі, яке згодом замінив на скріншот. Як зазначає "База", відео було без блюра і на ньому було чітко видно траєкторію польоту протиракети і місцевість.

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Міноборони Росії згодом повідомило, що засоби ППО "знищили український безпілотний літальний апарат над територією Ленінградської області". Не повідомляється, чи завдано якоїсь шкоди об'єктам на землі.

Що передувало: У ніч на суботу в Санкт-Петербурзі пролунав гучний вибух: ППО росіян збила безпілотник. За інформацією російських журналістів, внаслідок роботи ППО пошкоджена багатоповерхівка, вибиті вікна. За даними міського комітету охорони здоров'я, шестеро людей звернулися по медичну допомогу, одну жінку госпіталізували.