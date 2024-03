Боррель запропонував використати прибутки від активів РФ на зброю для України 

20 березня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував країнам-членам Євросоюзу майже всі доходи від активів Росії у Європі спрямувати на підтримку Україні.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Боррель зауважив, що його пропозиція передбачає направлення 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% – через бюджет ЄС.

Реклама:

Today I presented a High Representative proposal for a Council decision to use the windfall revenues from Russian immobilised assets to support Ukraine in its fight to prevail.



90% will be allocated via the European Peace Facility and 10% via the EU budget.

1/2