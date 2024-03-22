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США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 22 березня 2024, 10:56
США попросили Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі — ЗМІ
Ілюстративне фото: THE MOSCOW TIMES

Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшу ескалацію.  

Джерело: як пише"Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє Financial Times

Деталі: Видання зазначає, що на умовах анонімності спілкувалося з трьома співрозмовниками. Прохання-попередження Києву нібито неодноразово передали топпосадовцям Служби безпеки України та Головного управління розвідки, які курують українські програми розробки безпілотних ударних систем.  

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Один зі співрозмовників каже, що Білий дім "все більше стурбований" українськими ударами по нафтопереробних заводах, терміналах та іншій енергетичній інфраструктурі у західній частині РФ, що вплинули на російські обсяги виробництва у цій сфері. 

Однією з причин занепокоєння Штатів є те, що спадання російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін, оскільки Росія попри санкції досі залишається одним з найбільших експортерів. Зростання цін на пальне може відобразитися на результатах майбутніх президентських виборів у США. 

Також у Вашингтоні стурбовані, що у відповідь на українські удари Росія може зробити щось з енергетичною інфраструктурою, важливою для країн Заходу, як, наприклад, трубопроводом, що прокачує нафту з Казахстану через територію Росії для експорту на глобальні ринки. 

ВІДЕО ДНЯ

У відповідь на запити про коментарі у Раді нацбезпеки сказали, що США "не заохочують та не уможливлюють" українські удари по цілях на території Росії. З Києва коментарів не надали.

Нагадаємо, у середу до Києва приїздив радник з нацбезпеки Джейк Салліван. Згодом посол США розповіла, що цього дня у Києві відбулась зустріч радників з питань нацбезпеки з країн усього світу, на якій обговорювали "формулу миру" президента Володимира Зеленського.

Під час візиту Салліван запевнив, що Сполучені Штати вірять в перемогу України, і закликав українців вірити у США на тлі зусиль з ухвалення критично важливого пакету допомоги Україні.

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Теми: СШАУкраїнаРосіяенергетика
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