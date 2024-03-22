Підприємця та ексдиректора підприємства Міноборони викрили на хабарі у $600 тисяч

Прокуратура викрила на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України. Вони вимагали хабар у 600 тисяч доларів за дозвіл на забудову земельної ділянки, яка знаходиться у підпорядкуванні Міноборони.

Джерело: Офіс генерального прокурора, Нацполіція, джерела Української правди

Деталі: За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник, ексдиректор державного підприємства оборонного відомства, вимагали хабар у представника іншої комерційної структури.

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За 600 тисяч доларів обіцяли вплинути на директора державного підприємства, щоб той дозволив забудову земельної ділянки, яка знаходиться у підпорядкуванні Міноборони та уклав договір про будівництво на ділянці житлового комплексу.

22 березня правоохоронці затримали учасників схеми під час одержання 320 тис. доларів готівкою. Решту, 280 тисяч доларів, отримали у вигляді документів про право власності на сім квартир.

Фото: Офіс генпрокурора

За даними джерела "Української правди" в правоохоронних органах, затриманими є колишній керівник державного підприємства МОУ "Укрконверсбуд" Олександр Ілюха, та директор приватного підприємства "Бау Комплект" Вадим Листопад.

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Вирішується питання щодо повідомлення директору приватного підприємства та ексдиректору одного з держпідприємств про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво веде Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України.