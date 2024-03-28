США ввели санкції проти компанії з РФ за фінансування програми озброєнь КНДР

Сполучені Штати в середу оголосили про введення санкцій щодо шести фізичних осіб і двох компаній, що базуються в Росії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, звинувативши їх у перерахуванні коштів на програму озброєнь Північної Кореї.

Джерело: "Голос Америкик"

Деталі: У заяві Міністерства фінансів США йдеться про те, що дії були зроблені в координації з Південною Кореєю.

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У заяві названо шість фізичних осіб: Ю Пу Унг, Рі Тонг Хьок, Хан Чол Ман, О Ін Чун, Чон Сон Хо і Джон Йон Гун.

Серед компаній, які опинилися під санкціями, - Alis LLC, що базується у Владивостоці, і зареєстрована в ОАЕ компанія Pioneer Bencont Star Real Estate.

У заяві йдеться, що обидві компанії входять до складу Chinyong Information Technology Cooperation, пов'язаної зі збройними силами Північної Кореї.

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Міністерство фінансів заявило, що Chinyong, який перебуває під санкціями з травня 2023 року, використовує мережу компаній і представників для управління північнокорейськими ІТ-фахівцями, які працюють у Росії та Лаосі.

Довідково: Сполучені Штати і Південна Корея цього тижня оголосили про створення нової робочої групи, спрямованої на запобігання нелегальному імпорту нафти для КНДР, оскільки наявні міжнародні санкції, введені РБ ООН, практично не працюють.