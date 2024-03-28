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Уряд чекає на фінальне рішення послів ЄС про торговельний компроміс – Стефанішина

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 березня 2024, 09:20
Уряд чекає на фінальне рішення послів ЄС про торговельний компроміс – Стефанішина
Ольга Стефанішина, фото: Getty Images

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що в уряді сподіваються, що посли країн ЄС у п’ятницю, 29 березня, остаточно затвердять продовження дії автономних торгових преференцій для України.

Джерело: Стефанішина в інтерв'ю "Європейській правді" в рамках спецпроєкту "Торгові війни", що виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Деталі: Стефанішина зазначила, що теперішня компромісна домовленість пропонує дві ключові зміни, які Україна критикує. Одна з них – скоротити період для ухвалення рішень з боку ЄС про введення обмежень на український агроімпорт, якщо на це будуть підстави, до 14 днів.

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Друга зміна пропонує розширити період, який ЄС братиме до уваги для оцінки статистики на випадок потреби ввести обмеження – за основу пропонують брати показник 2022-2023 років, а також дані половини 2021 року, коли український агроімпорт був істотно меншим.

Стефанішина підкреслила, що ця угода ще не означає автоматичного запровадження обмежень.

"І це ще не остаточне рішення. Поки що принципова позиція Єврокомісії полягає в тому, що можна дискутувати в межах переліку товарів, щодо яких можливе введення обмежень – і ця позиція також підтримується українською стороною.

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Зокрема, під розширення переліку товарів, щодо яких можливі обмеження, мають потрапити овес, кукурудза: борошно та гранули, ячмінна крупа та шрот, а також оброблене зерно зернових культур", – сказала віцепрем’єрка.

Вона додала, що Україна "не сильно вітає" постійне розширення переліку продукції, щодо якої можливе введення обмежень. 

"Проте ми сподіваємося, що 29 березня на рівні послів країн ЄС буде ухвалено остаточне рішення, нехай і з такими змінами", – зазначила віцепрем’єрка.

Передісторія:

  • На тлі тривалої суперечки у ЄС навколо українського агроімпорту бельгійське головування запропонувало новий компроміс, який нарешті отримав підтримку країн Євросоюзу у середу ввечері. Польща та Франція очолили зусилля у ЄС, спрямовані на обмеження українського агроімпорту.
  • Нинішні дискусії у ЄС про торгові преференції для Києва багато експертів називають передвісником непростих переговорів щодо українського агросектору в процесі вступу України до Євросоюзу.

Теми: ЄСУкраїнаторгівля
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