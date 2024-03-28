У п’ятницю по Україні очікують дощі, у суботу сухо і +20

У п’ятницю, 29 березня, в Україні пройдуть дощі, найсильніші - на Закарпатті та в Карпатах, вдень повітря прогріється до впевнених +10.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура вночі 29 березня становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16°, на півдні країни до 20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

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У Києві в п’ятницю уночі невеликий, удень помірний дощ. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 березня найвища температура вдень була 21,5° у 1888 р., найнижча вночі -10,8° у 2013 р.

У суботу, 30 березня, очікується суха погода. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, у західних областях 19-24°.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 30 березня - без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 19-21°.