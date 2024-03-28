Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У п’ятницю по Україні очікують дощі, у суботу сухо і +20

Олександр ШумілінЧетвер, 28 березня 2024, 13:07
У п’ятницю по Україні очікують дощі, у суботу сухо і +20
Фото ілюстративне

У п’ятницю, 29 березня, в Україні пройдуть дощі, найсильніші - на Закарпатті та в Карпатах, вдень повітря прогріється до впевнених +10.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Температура вночі 29 березня становитиме 4-9° тепла, вдень 11-16°, на півдні країни до 20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

Реклама:

У Києві в п’ятницю уночі невеликий, удень помірний дощ. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 березня найвища температура вдень була 21,5° у 1888 р., найнижча вночі -10,8° у 2013 р.

У суботу, 30 березня, очікується суха погода. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, у західних областях 19-24°.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві 30 березня - без опадів, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 19-21°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

погода
В Україні прогнозують тепло та сонце 
У середу в Україні очікується суха погода, температура протягом доби від 0 до +15
У понеділок в Україні дощі, місцями значні
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: