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Байден заявив, що кілька арабських країн, включно з Саудівською Аравією, готові визнати Ізраїль

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 березня 2024, 08:46
Байден заявив, що кілька арабських країн, включно з Саудівською Аравією, готові визнати Ізраїль
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден під час благодійного вечора в Radio City Music Hall у Нью-Йорку заявив, що кілька арабських країн, включаючи Саудівську Аравію, готові "повністю визнати Ізраїль" у майбутній угоді.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова Байдена: "Я працював з саудитами і з усіма іншими арабськими країнами, включаючи Єгипет, Йорданію і Катар. Вони готові повністю визнати Ізраїль".

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Деталі: Під час заходу Байден, а також його попередники-демократи Білл Клінтон і Барак Обама дали відсіч критикам своєї близькосхідної політики.

Він додав, що "має бути обмін на рішення про дві держави".

 "Це не обов'язково має відбутися сьогодні. Це має бути поступовий рух, і я думаю, що ми можемо це зробити", – зазначив Байден.

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Він додав, що наразі в ході війни між Ізраїлем і ХАМАС загинуло занадто багато як палестинців, так і ізраїльтян.

"Зрозуміло, що Ізраїль глибоко розлючений, а ХАМАС все ще існує, але ми повинні зупинити дії, які призводять до значної кількості смертей невинних цивільних осіб, особливо дітей", – підкреслив Байден.

За даними джерел, Білий дім звинувачує главу уряду Ізраїлю Нетаньягу в погіршенні відносин між США та Ізраїлем. У президента Джо Байдена вважають, що розкол у відносинах через резолюцію Ради Безпеки ООН виник як штучна криза.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун також розповів, що Ізраїль отримав не всю зброю, яку просив в американської сторони після початку бойових дій у секторі Гази.

Теми: БайденІзраїльСаудівська Аравія
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