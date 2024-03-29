Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Литва вручила Білорусі ноту протесту через заяви Лукашенка

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 29 березня 2024, 18:21
Литва вручила Білорусі ноту протесту через заяви Лукашенка
Олександр Лукашенко. Фото -Getty Images

Литва викликала тимчасового повіреного Білорусі та вручила йому ноту протесту у зв’язку з останніми заявами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка щодо провокацій на Сувалківському коридорі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: У п’ятницю 29 березня до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного Білорусі Ярослава Хмиля, якому вручили ноту протесту у зв’язку з погрозами Лукашенка на адресу Литви. 

Реклама:

В МЗС зазначили, що Лукашенко безпідставно звинувачує Литву у "створенні військової загрози" та закликає білоруську армію готуватися до конфронтації з країнами Балтії та Польщею. 

"МЗС Литви відзначає, що такі заяви можна розцінювати як подальшу ескалацію агресивної зовнішньої політики білоруської влади, і вони є цілковито неприйнятними… МЗС вимагає, щоб Білорусь невідкладно надала офіційні пояснення даної заяви Лукашенка, та вкотре нагадує, що Литва вживатиме усіх можливих заходів для гарантування своєї безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", – заявили у Вільнюсі. 

Нагадаємо, цього тижня під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю "рішуче відповідати на провокації".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛитваЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною

44 держави у Гаазі підтримали створення спецтрибуналу та використання заморожених активів РФ

WP: США попередили Кремль, що терористи нападуть саме на "Крокус"

Зеленський пообіцяв посилити контроль над онлайн-казино

Уряд дозволив студентам-чоловікам виїжджати за кордон: кому і за яких умов

В ЄС пояснили, що значать удари Росії по українських ГЕС

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Литва
Нідерланди розгорнуть системи Patriot у Литві для навчань
Умєров і Сирський обговорили з новим міністром оборони Литви розширення співпраці
Президент Литви: Лідери ЄС все більше виступають за поразку Росії в Україні
Останні новини
09:04
У швейцарських Альпах впав гелікоптер: 3 загиблих, 3 постраждалих
08:31
Блінкен: Саміт НАТО зосередиться на створенні дорожньої карти вступу України в Альянс
08:12
У лікарні помер хлопчик, якого було поранено внаслідок обстрілу села на Харківщині
08:10
Вибори президента у Словаччині: опитування дає перемогу в другому турі кандидату від влади
08:00
Мінус 710 окупантів, 30 артсистем і 18 ББМ − втрати РФ за добу
07:52
Білий дім пообіцяв продовжувати шукати способи для екстреної допомоги Україні
07:36
ППО знищила усі 4 "Шахеди", які атакували Україну
07:28
відеоНа Тайвані стався найсильніший за 25 років землетрус магнітудою 7,4 бала
07:21
Окупати атакували на 7 напрямках, найактивніше біля Новомихайлівки та Урожайного − Генштаб
06:30
ISW: зниження призовного віку допоможе ЗСУ, але зброя Заходу буде вирішальною
Усі новини...
Реклама: