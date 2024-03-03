Литва забороняє перебування автомобілів з російською реєстрацією

За повідомленням литовської митниці, автомобілі з російськими реєстраційними номерами повинні залишити Литву і всю територію Європейського Союзу до 11 березня.

Джерело: повідомлення литовської митниці

Деталі: За її даними, на території Литви все ще є люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії.

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Вказується, що такі особи повинні або зареєструвати свої транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС до 11 березня.

Дослівно: "З 11 березня ті, хто має автомобілі з російськими реєстраційними номерами, вважатимуться порушниками законодавства і нестимуть відповідальність, передбачену статтею 515 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля".

Деталі: Литовська митниця зазначає, що виняток поширюється на громадян Російської Федерації, які прямують транзитом до або з Калінінградської області на зареєстрованих в Росії транспортних засобах зі спрощеним транзитним документом.

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Такий транзит через територію Литви не може тривати більше 24 годин.

Крім того, під час транзиту в транспортному засобі повинен перебувати власник транспортного засобу. У разі відсутності власника транспортний засіб не буде пропущено на територію Литви.

Нагадаємо: Сейм Латвії у жовтні затвердив у першому читанні поправки до Закону "Про дорожній рух", які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим, росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.