У Латвії забороняють перебування автомобілів на російських номерах

У четвер Сейм Латвії затвердив у першому читанні поправки до Закону "Про дорожній рух", які передбачають заборону на перебування в Латвії зареєстрованих у Росії транспортних засобів.

Джерело: Delfi

Деталі: Законопроєкт передбачає, що власник транспортного засобу, зареєстрованого в Росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб або вивезти його з території Латвії протягом трьох місяців від дня набрання законом чинності.

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Після закінчення перехідного періоду використання зареєстрованих у Росії транспортних засобів у дорожньому русі Латвії один раз буде дозволено, якщо людина перетинає територію Латвії транзитом.

Міністерство юстиції Латвії зазначає, що, з огляду на напад Росії на Україну та загрозу її територіальній цілісності, суверенітету і незалежності, присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії є неприпустимою.

Крім того, транспортні засоби в Росії часто не відповідають вимогам технічних вимог ЄС, їх використання може поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

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Планується, що закон набуде чинності 15 листопада.

Що передувало: Повідомлялося, що Латвія не заборонятиме перебування автомобілів, зареєстрованих у Білорусі.

Нагадаємо: Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим, росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.