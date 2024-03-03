Окупанти знову перекривали Кримський міст

Вночі 3 березня загарбники вчергове перекрили Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Крючков повідомив, що "тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку". Це, зокрема, стосується ділянки в районі Феодосії.

Оновлено: О 5:40 паблік "Крымский мост: оперативная информация" повідомив про відновлення руху траспорту Кримським мостом.

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Нагадаємо: У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.