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Окупанти знову перекривали Кримський міст

Ольга Глущенко Неділя, 3 березня 2024, 02:50
Окупанти знову перекривали Кримський міст
Кримський міст. Фото: Getty Images

Вночі 3 березня загарбники вчергове перекрили Кримський міст.

Джерело: "Крымский мост: оперативная информация" у Telegram, так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram

Дослівно: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито".

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Деталі: Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, традиційно закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Крючков повідомив, що "тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку". Це, зокрема, стосується ділянки в районі Феодосії.

Оновлено: О 5:40 паблік "Крымский мост: оперативная информация" повідомив про відновлення руху траспорту Кримським мостом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.

Теми: КримокупаціяКерченський міст
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