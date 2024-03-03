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Трамп виграв кокуси у трьох штатах

Ольга Глущенко Неділя, 3 березня 2024, 03:30
Трамп виграв кокуси у трьох штатах
Трамп, фото: Getty Images

Колишній президент США і нинішній претендент на посаду Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазначає, що Трамп у суботу легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де партію роздирають чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії в цьому ключовому штаті.

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За даними Edison Research, колишній президент США також виграв у суботу республіканські кокуси в Міссурі та Айдахо.

У всіх трьох штатах Трамп переміг Ніккі Гейлі, свою основну суперницю серед республіканців.

За даними Республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.

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Reuters пише, що у Гейлі швидко закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висунення від республіканців. На черзі – "супервівторок" 5 березня, найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.

У публікації зазначається: з перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту.

Для цього виборчого циклу республіканці Мічигану розробили змішану систему висунення кандидатів, розділену між праймеріз і кокусом.

Довідково: Кокуси – це збори прихильників і членів партії. На відміну від праймеріз, які проводить влада штатів перед президентськими виборами у США, кокуси влаштовує партійний апарат.

Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата в президенти на з'їзді.

Теми: СШАвибориТрамп
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