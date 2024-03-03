Трамп виграв кокуси у трьох штатах
Колишній президент США і нинішній претендент на посаду Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.
Джерело: Reuters
Деталі: Видання зазначає, що Трамп у суботу легко переміг на республіканських кокусах у Мічигані, де партію роздирають чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії в цьому ключовому штаті.
За даними Edison Research, колишній президент США також виграв у суботу республіканські кокуси в Міссурі та Айдахо.
У всіх трьох штатах Трамп переміг Ніккі Гейлі, свою основну суперницю серед республіканців.
За даними Республіканської партії штату Мічиган, Трамп переміг Гейлі в усіх 13 округах, які брали участь у кокусах.
Reuters пише, що у Гейлі швидко закінчується час, щоб змінити хід перегонів за висунення від республіканців. На черзі – "супервівторок" 5 березня, найбільший день праймеріз, коли голосуватимуть 15 штатів і одна територія.
У публікації зазначається: з перемогами в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді, Віргінських островах США, Південній Кароліні, а тепер і в Мічигані, Міссурі та Айдахо, Трамп є беззаперечним лідером перегонів, а Гейлі тримається завдяки підтримці донорів, які прагнуть знайти альтернативу колишньому президенту.
Для цього виборчого циклу республіканці Мічигану розробили змішану систему висунення кандидатів, розділену між праймеріз і кокусом.
Довідково: Кокуси – це збори прихильників і членів партії. На відміну від праймеріз, які проводить влада штатів перед президентськими виборами у США, кокуси влаштовує партійний апарат.
Від їхніх підсумків залежить голосування за кандидата в президенти на з'їзді.