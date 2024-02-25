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Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні – АР

Ольга Глущенко Неділя, 25 лютого 2024, 03:32
Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні – АР
Дональд Трамп, фото Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп перемагає на праймеріз у Південній Кароліні, обійшовши колишню представницю в ООН і свою конкурентку від республіканців Ніккі Гейлі в її рідному штаті.

Джерело: Associated Press із посиланням на опитування і попередні результати

Деталі: Наразі Трамп переміг у всіх перегонах, де розглядалися кандидатури від республіканців, зокрема в Айові, Нью-Гемпширі, Неваді та на Віргінських островах США.

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АР зазначає, що остання перемога колишнього президента, ймовірно, посилить тиск на Гейлі, яка була колишнім представником Трампа в ООН і губернатором Південної Кароліни з 2011 по 2017 рік, з метою змусити її покинути перегони.

У публікації додають, що реванш між Трампом і президентом Джо Байденом, подібний до того, що був у  2020 році, стає дедалі більш неминучим.

При цьому Гейлі пообіцяла залишитися в перегонах принаймні до праймеріз 5 березня, але не змогла перемогти Трампа у своєму штаті, незважаючи на те, що провела набагато більше агітаційних заходів і стверджувала, що звинувачення проти Трампа завадять йому в боротьбі з Байденом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: На початку лютого Байден виграв праймеріз від демократів у Південній Кароліні.

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Теми: ТрампСШАвибори
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