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Міноборони РФ заявило, що окупований Крим атакували 38 українських БпЛА

Ольга Глущенко Неділя, 3 березня 2024, 04:52
Міноборони РФ заявило, що окупований Крим атакували 38 українських БпЛА
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ "ГРІМ", ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міноборони Росії заявило, що вночі 3 березня над тимчасово окупованим Кримом було знищено 38 нібито українських безпілотників.

Джерело: МО РФ

Дослівно: "Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 38 БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації".

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Деталі: У російському відомстві додали, що ППО РФ нібито "знищила всі українські безпілотні літальні апарати над територією Республіки Крим".

Що передувало: Повідомлялося, що у тимчасово окупованій Феодосії в ніч на 3 березня пролунали вибухи.

Теми: Кримокупаціябезпілотникивійна
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