Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одеса: під завалами знайшли ще одну жінку з немовлям

Роман ПетренкоНеділя, 3 березня 2024, 09:39
Одеса: під завалами знайшли ще одну жінку з немовлям
фото: дснс

Вранці 3 березня, більше ніж через добу після російської атаки безпілотниками по Одесі, рятувальники з-під завалів багатоповерхівки дістають ще два тіла - жінку й немовля, кількість загиблих зросла до десяти.

Джерело: ДСНС, Одеська ОВА

Дослівно: "На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини".

Реклама:

Деталі: Рятувальники проводять роботи з деблокації.

Оновлено: В ОВА уточнили, що дев'ятою жертвою була жінка.

Біля неї знайшли тіло немовляти - дитині не було й року.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше ДСНС додала, що мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах.

Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
У Феодосії пролунали вибухи – соцмережі
Міноборони РФ заявило, що окупований Крим атакували 38 українських БпЛА
Чоловік загинув від російського артснаряда в Запорізькій області
Росіяни запустили авіабомби по двох областях
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: