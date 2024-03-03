Одеса: під завалами знайшли ще одну жінку з немовлям
Неділя, 3 березня 2024, 09:39
Вранці 3 березня, більше ніж через добу після російської атаки безпілотниками по Одесі, рятувальники з-під завалів багатоповерхівки дістають ще два тіла - жінку й немовля, кількість загиблих зросла до десяти.
Джерело: ДСНС, Одеська ОВА
Дослівно: "На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини".
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Деталі: Рятувальники проводять роботи з деблокації.
Оновлено: В ОВА уточнили, що дев'ятою жертвою була жінка.
Біля неї знайшли тіло немовляти - дитині не було й року.
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Пізніше ДСНС додала, що мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину – їх знайшли в обіймах.