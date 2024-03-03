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Зеленський: Під завалами в Одесі ще можуть перебувати діти

Роман ПетренкоНеділя, 3 березня 2024, 15:16
Зеленський: Під завалами в Одесі ще можуть перебувати діти
фото: дснс

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці про трьох дітей, яких знайшли вбитими у багатоповерхівці в Одесі, зруйнованій внаслідок російської атаки "Шахедами" у ніч на 2 березня.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "На цей час відомо про десятьох загиблих, із них троє дітей: Марк, якому ще не виповнилося навіть трьох років, Єлизавета, вісім місяців, і Тимофій, чотири місяці.

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Українські діти – воєнні цілі Росії. Ось із ким воюють ці нелюди".

Деталі: Зеленський уточнив, що під завалами ще можуть перебувати діти.

ВІДЕО ДНЯ

Роботи з пошуку триватимуть, поки не буде зʼясована доля всіх, хто був у будинку.

Теми: ОдесаЗеленськийдітиШахед
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