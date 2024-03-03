В Одесі померла жінка, поранена внаслідок атаки безпілотників 23 лютого

В Одесі померла 61-річна жінка, яка перебувала у важкому стані після попередньої атаки ударних дронів на місто 23 лютого.

Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 р. сьогодні, на жаль, померла у лікарні.

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Весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким – критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю. Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік".

Що передувало: Російська армія увечері 23 лютого атакувала Одесу ударними безпілотниками, загорівся житловий будинок: повідомлялося про одного загиблого і трьох поранених.

Троє поранених перебували у важкому стані. Жінка 1962 р.н. мала 70% опіків тіла та важкий опіковий шок, її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток. Ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% поверхні тіла та переломи кінцівок.