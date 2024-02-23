Ворог атакував Одесу ударними дронами: є загиблий і поранені

Голова Одеської Ова Олег Кіпер. Фото з його Facebook

Російська армія увечері 23 лютого атакувала Одесу ударними безпілотниками, загорівся житловий будинок: відомо про одного загиблого і трьох поранених.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер, міська рада Одеси

Пряма мова: "Ворог другу ніч поспіль атакує Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу виникло руйнування з послідуючим загорянням житлового будинку в Одесі.

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Наразі відомо про двох постраждалих. Поранені у тяжкому стані доставлені до лікарні".

Деталі: На місці працюють всі відповідні служби. Тривають пошукові роботи та гасіння пожежі. За даними Кіпера, під завалами можуть перебувати люди.

Оновлено: Кіпер також повідомив, що ще одну постраждалу вдалося дістати з-під завалів. Жінку у важкому стані везуть у лікарню. Вона пробула під завалами близько двох годин. Пошукова операція триває.

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Пізніше Кіпер повідомив, що внаслідок атаки є один загиблий чоловік. Його тіло нині деблокують з-під завалів.

О 00:33 Одеська міська рада повідомила, що внаслідок атаки "Шахедів" в Одесі зруйновано одноповерховий житловий будинок у Приморському районі.

Також у повідомленні йдеться про трьох постраждалих, яких доставлено в одну з міських лікарень.