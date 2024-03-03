Атака на багатоповерхівку в Одесі: під завалами знайшли тіла ще двох дітей

Під завалами багатоповерхівки в Одесі, куди в ніч на суботу влучив "Шахед", знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 8-річної сестри, таким чином кількість жертв зросла до 12.

Джерело: голова Одеської ОДА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років".

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Оновлено: Пізніше Кіпер додав, що виявили також тіло 8-річної Злати – сестрички Сергія.

"Ще одна загибла дитина – дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла", – написав він.

Раніше рятувальники вже знайшли тіла матері цих дітей та її чоловіка, а також 7-місячної доньки подружжя.

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Що передувало: Вранці 3 березня, більше ніж через добу після російської атаки безпілотниками по Одесі, рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіла жінки й немовляти, кількість загиблих зросла до десяти.

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