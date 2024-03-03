У Києві й більшості областей була повітряна тривога: загроза балістики

Через загрозу балістичного озброєння у неділю ввечері було оголошено повітряну тривогу в Києві та більшості українських областей.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Суспільне

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з півдня".

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Деталі: Як повідомляє Суспільне, у Миколаєві пролунав звук вибуху.

О 19:43 було оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння, крім Херсонської та Миколаївської областей.