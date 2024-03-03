В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ

На Бахмутському напрямку в межах села Іванівське йдуть жорсткі бої, також росіяни намагаються атакувати Богданівку.

Джерело: начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах села. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника із зайнятих рубежів.

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Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв".

Деталі: За словами Євлаша, росіяни мають на меті захопити Часів Яр, "однак поки що безуспішно".

"Наші захисники тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед. Більше того, поблизу Часового Яру введено декілька рубежів оборони, потужні мінно-вибухові загородження, а також десятки взводних позицій для розташування нашого особового складу та позицій відділення, з урахуванням рельєфу місцевості та необхідних вимог, аби наші хлопці та дівчата могли ефективно наносити вогневе ураження по противнику, та водночас було важко вести вогонь противника у відповідь", - сказав він.