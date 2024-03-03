Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ

Катерина ТищенкоНеділя, 3 березня 2024, 22:20
В Іванівському під Бахмутом ідуть жорсткі бої, також росіяни атакують Богданівку – ЗСУ
ситуація біля Бахмута, скріншот deepstatemap

На Бахмутському напрямку в межах села Іванівське йдуть жорсткі бої, також росіяни намагаються атакувати Богданівку.

Джерело: начальник пресслужби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах села. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника із зайнятих рубежів.

Реклама:

Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв".

Деталі: За словами Євлаша, росіяни мають на меті захопити Часів Яр, "однак поки що безуспішно".

"Наші захисники тримають оборону та не дають противнику просунутися вперед. Більше того, поблизу Часового Яру введено декілька рубежів оборони, потужні мінно-вибухові загородження, а також десятки взводних позицій для розташування нашого особового складу та позицій відділення, з урахуванням рельєфу місцевості та необхідних вимог, аби наші хлопці та дівчата могли ефективно наносити вогневе ураження по противнику, та водночас було важко вести вогонь противника у відповідь", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Кулеба про погодження Залужного на посаду посла: Дуже логічний крок

У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

фотоШвеція увійшла в НАТО

Усі новини...
Бахмут
"По боєприпасах у нас усе ужасно, просто ужасно". Репортаж з північного флангу Бахмута
Сергій Стаховський: Коли військові бачать, що додому повернуться пораненими або загиблими – ентузіазму це не додає
Третя штурмова пояснила, чому в Авдіївці складніше, ніж в Бахмуті
Останні новини
09:47
Курс валют на 8 березня: гривня зміцнилась наприкінці тижня
09:46
Уряд Польщі звинувачує хуліганів у сутичках під час протестів фермерів у Варшаві
09:34
"Чим довше армія воює, тим менше рівень підготовки солдата" – військовий та історик Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
09:27
Китайські авто серед лідерів: українці почали купувати все більше електрокарів
09:09
ЗМІ: США готують резолюцію в Радбезі ООН щодо ядерної зброї в космосі
08:44
Кулеба закликав союзників відправити тренувальні місії в Україну
08:17
На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА
08:08
ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
08:04
Франція планує розширити програму навчання українських військових
Усі новини...
Реклама: