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Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково

Іванна Костіна, Катерина ТищенкоСубота, 30 березня 2024, 17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
ілюстративне фото AFP via Getty Images

Болгарія та Румунія 31 березня стануть новими членами Шенгенської зони, однак Рада ЄС ще має ухвалити рішення щодо дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії 

Деталі: Із 31 березня в Болгарії та Румунії застосовуватимуться Шенгенські правила, включаючи видачу шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах буде скасовано. Однак Рада ЄС ще має ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської зони.

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В Єврокомісії заявили, що вступ двох держав до Шенгенської зони зробить спільний простір більш привабливим завдяки значному розширенню найбільшого у світі спільного простору без внутрішнього прикордонного контролю.

Пряма мова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: "Завтра важливий день: Болгарія і Румунія приєднуються до Шенгенської сім'ї. Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряних і морських кордонах. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони – найбільшої зони вільного пересування у світі. Разом ми будуємо сильнішу, більш об'єднану Європу для всіх наших громадян".

Більше деталей: Зазначається, що з грудня минулого року Болгарія і Румунія вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперешкодного застосування Шенгенських правил з 31 березня 2024 року.

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Крім того, між державами-членами, розташованими вздовж західнобалканських і східносередземноморських маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину і Словаччину, була започаткована регіональна ініціатива з поліцейського співробітництва. Це дозволить спільно і на постійній основі вирішувати пов'язані з цим проблеми, в тому числі щодо транскордонної злочинності.

В Єврокомісії також заявили, що Болгарія і Румунія постійно демонструють високий рівень відданості справі забезпечення належного захисту зовнішніх кордонів ЄС і постійно виступають в якості ключових контрибуторів внутрішньої безпеки Шенгенської зони.

Що передувало: Прем’єрміністр Румунії Марчел Чолаку напередодні запевнив, що уряд має план для того, щоб країна повноцінно приєдналася до Шенгенської зони до кінця 2024 року.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Проти проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився наприкінці минулого року, він передбачає зняття перевірок в аеропортах і морських портах.

Австрія залишилася єдиною країною, яка продовжує виступати проти прийняття Румунії до Шенгену, аргументуючи це ризиками нелегальної міграції.

Теми: БолгаріяРумуніякордон
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