Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки не знищить ХАМАС – міністр оборони Ізраїлю

Галант під час зустрічі з ізраїльськими військовими, ілюстративне фото dpa

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль не закінчить війну в Секторі Гази, поки ХАМАС не буде повністю ліквідований.

Джерело: Галант, цитує The Times of Israel

Пряма мова: "Ми не закінчимо цю війну, не ліквідувавши ХАМАС".

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Деталі: Під час зустрічі з військовослужбовцями 98-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю Галант зазначив, що "терористам ніхто не допомагає".

Він додав, що не існуватиме "ХАМАСу як правлячої організації", а його знищення "займе стільки часу, скільки буде потрібно".

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я Палестини в Секторі Гази повідомило про щонайменше 112 загиблих у четвер після того, як ізраїльські війська відкрили вогонь, поки люди чекали на їжу та допомогу.