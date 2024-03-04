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Немчінов: Ветеранів треба брати на держслужбу, але без преференцій на конкурсні посади

Станіслав ПогоріловПонеділок, 4 березня 2024, 12:28
Немчінов: Ветеранів треба брати на держслужбу, але без преференцій на конкурсні посади
Олег Немчінов, фото: Facebook

Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов дав роз’яснення щодо необхідності регламентувати перевагу ветеранів війни під час проведення конкурсів на держслужбу.

Джерело: Немчінов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Немчінова: "Скажу суб'єктивною точкою, я - як формальний ветеран 2014-2017 років. Я не мав преференції при вступі на державну службу як ветеран. Але мій досвід бойових дій не йде в ніякі порівняння з тим, що зараз хлопці й дівчата переживають за один день в умовній Авдіївці, Бахмуті, Куп'янську. Але статус у нас однаковий – учасник бойових дій. Тому я думаю, це має бути більше соціальна робота, а не преференції.

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Тому що приклади позитивної дискримінації, я не переконаний, що мають працювати. Нам знову потім у черговому звіті SIGMA напишуть про транспарентність".

Деталі: За словами міністра, на державній службі досить багато вакансій, і кадрові служби мають їх пропонувати ветеранам, особливо зараз, "поки є специфічний момент прийняття на посаду, поки немає відновленої конкурсної процедури".

Він додав, що в багатьох передових громадах є спеціальні підрозділи, які займаються соціалізацією ветеранів, і вони можуть брати дані про наявність вакансій на держслужбі та пропонувати їх ветеранам.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина вважає, що в майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу при працевлаштуванні на держслужбу.

Теми: Кабінет міністрівроботавійна
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