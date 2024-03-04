Немчінов: Ветеранів треба брати на держслужбу, але без преференцій на конкурсні посади

Міністр кабінету міністрів Олег Немчінов дав роз’яснення щодо необхідності регламентувати перевагу ветеранів війни під час проведення конкурсів на держслужбу.

Джерело: Немчінов в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Немчінова: "Скажу суб'єктивною точкою, я - як формальний ветеран 2014-2017 років. Я не мав преференції при вступі на державну службу як ветеран. Але мій досвід бойових дій не йде в ніякі порівняння з тим, що зараз хлопці й дівчата переживають за один день в умовній Авдіївці, Бахмуті, Куп'янську. Але статус у нас однаковий – учасник бойових дій. Тому я думаю, це має бути більше соціальна робота, а не преференції.

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Тому що приклади позитивної дискримінації, я не переконаний, що мають працювати. Нам знову потім у черговому звіті SIGMA напишуть про транспарентність".

Деталі: За словами міністра, на державній службі досить багато вакансій, і кадрові служби мають їх пропонувати ветеранам, особливо зараз, "поки є специфічний момент прийняття на посаду, поки немає відновленої конкурсної процедури".

Він додав, що в багатьох передових громадах є спеціальні підрозділи, які займаються соціалізацією ветеранів, і вони можуть брати дані про наявність вакансій на держслужбі та пропонувати їх ветеранам.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше голова Національного агентства з питань державної служби Наталія Алюшина вважає, що в майбутньому ветерани за рівних кваліфікацій повинні мати перевагу при працевлаштуванні на держслужбу.