Медведєв заявив, що Україна це Росія

4 березня на федеральному просвітницькому марафоні "Знання. Перші" заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що території на обох берегах Дніпра - невід'ємна частина Росії, а також згадав про книжку другого президента України Леоніда Кучми "Україна – не Росія".

Джерело: РИА Новости

Пряма мова: "Усім нашим супротивникам необхідно твердо і назавжди зрозуміти просту істину: території на обох берегах Дніпра - невід'ємна частина російських стратегічних історичних кордонів.

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Колись один із колишніх керівників України сказав, що Україна – це не Росія. Ця концепція має зникнути назавжди. Україна – це, безумовно, Росія".

Скриншот, РИА Новости

Деталі: Медведєв називає Україну "Малоросією" та "державою, яка не відбулася", а її громадян "рабами Європи", "глухонімою прислугою" й "розхідним матеріалом".

Також він вірить, що українці та росіяни мають спільну історію, мову, віру та "уявлення про повсякденне життя" і тому мають бути в складі однієї держави.

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Передісторія:

У вересні 2003 року вийшла книжка тоді чинного президента Леоніда Кучми "Україна – не Росія".