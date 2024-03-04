На Таврійському напрямку Сили оборони не допустили втрат позицій – Тарнавський
За добу 3 березня в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 3 ракетних і 25 авіаударів, провів 53 бойових зіткнення, українські воїни не допустили втрат рубежів.
Джерело: командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "За минулу добу в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено".
Деталі: За даними Тарнавського, загальні втрати противника минулої доби склали: в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими), 1 танк, 5 бойових бронемашин, 3 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 9 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.
Сили оборони України нейтралізували або знищили 287 БпЛА різних типів. Також українські воїни знищили ще 4 склади боєприпасів росіян.
За дві останні доби 5 російських окупантів було взято в полон.