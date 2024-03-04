Шість годин ходили назирці: у ГУР розповіли деталі полювання на корабель "Іван Хурс"

Полювання українських надводних дронів "Магура" за російським розвідувальним кораблем "Іван Хурс" у травні 2023 року тривало кілька годин, у підсумку ворожу посудину вдалося пошкодити.

Джерело: матеріал "Української правди" Знайти і потопити. Як дрони Буданова Magura нищать російські кораблі

Деталі: Про подробиці тієї спецоперації дронів "Магура" розповіли УП фахівці Головного управління Міноборони України.

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Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

""Іван Хурс" був наш перший вихід успішний. Але це дистанція більше 500 кілометрів. Операція була дуже складна. Місія по часу затягнулася через погані погодні умови. Зв'язок постійно пропадав", – пригадує керівник відділу безпілотних систем ГУР генерал із позивним "Борець".

"І при зближенні з судном, от ми уже практично в метрах ста – і падає зв'язок. Ми нічого не бачимо, не управляємо дронами, екіпаж ворога починає відбивати атаку… Якось зв'язок повернули і годин шість, мабуть, ходили за кораблем слідом, чекали, поки на борту закінчиться боєкомплект.

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Десь через дві години стало зрозуміло, що БК у них не закінчується. Ми його зустріли десь пів на першу ночі, і десь до сьомої години ранку він відстрілювався. Поки його переслідували, то в деяких дронах уже й пальне закінчилось, бо ж відстані дуже великі. Деякі дрони були пошкоджені. Але ми таки до нього дістались", – розповідає деталі місії генерал ГУР.