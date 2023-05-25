Морські безпілотники пошкодили розвідувальний корабель РФ – джерело

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав ушкоджень в результаті атаки українських морських дронів в акваторії Чорного моря.

Джерело: співрозмовник УП у віськових колах

Деталі: 25 травня в телеграм-каналах з'явилося відео, як український безпілотний брандер вражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ.

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Запис поширив зокрема неофіційний канал українських військових "Оперативний ЗСУ".

Джерело УП підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки.

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Пряма мова: "Не затонув, але влучання було, є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують".

Що передувало: Міністерство оборони РФ заявило, що вранці 24 травня розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту атакували швидкісні безпілотні кораблі ЗСУ.

В Міноборони РФ стверджували, що начебто всі безпілотники знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.