Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Морські безпілотники пошкодили розвідувальний корабель РФ – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 травня 2023, 18:06
Морські безпілотники пошкодили розвідувальний корабель РФ – джерело
скриншот

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав ушкоджень в результаті атаки українських морських дронів в акваторії Чорного моря.

Джерело: співрозмовник УП у віськових колах

Деталі: 25 травня в телеграм-каналах з'явилося відео, як український безпілотний брандер вражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ.

Реклама:

Запис поширив зокрема неофіційний канал українських військових "Оперативний ЗСУ".

Джерело УП підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Не затонув, але влучання було, є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують".

Що передувало: Міністерство оборони РФ заявило, що вранці 24 травня розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту атакували швидкісні безпілотні кораблі ЗСУ.

В Міноборони РФ стверджували, що начебто всі безпілотники знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.

Теми: ЧФ Росіївійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ЧФ Росії
Буданов: 60-70% морських дронів росіяни знищують, але й 30% – проблема для флоту РФ
Окупанти заявили про атаку українських морських дронів на кораблі ЧФ
Британська розвідка: Росія використовує дельфінів для захисту бази ЧФ РФ у Севастополі
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: