Морські безпілотники пошкодили розвідувальний корабель РФ – джерело

Російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зазнав ушкоджень в результаті атаки українських морських дронів в акваторії Чорного моря.

Джерело: співрозмовник УП у віськових колах

Деталі: 25 травня в телеграм-каналах з'явилося відео, як український безпілотний брандер вражає корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту РФ.

Запис поширив зокрема неофіційний канал українських військових "Оперативний ЗСУ".

Джерело УП підтвердило автентичність відео та зазначило, що російський корабель зазнав ушкоджень у результаті атаки.

Пряма мова: "Не затонув, але влучання було, є значні ушкодження корпусу й обладнання. Зараз росіяни поспішно ремонтують".

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Що передувало: Міністерство оборони РФ заявило, що вранці 24 травня розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту атакували швидкісні безпілотні кораблі ЗСУ.

В Міноборони РФ стверджували, що начебто всі безпілотники знищили вогнем зі штатного озброєння за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор.