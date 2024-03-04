Зеленський зробив низку призначень у Силах оборони
Понеділок, 4 березня 2024, 21:19
Президент Володимир Зеленський призначив нових людей у Сили оборони України.
Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського до українців, опубліковане у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні (у понеділок 4 березня - УП) погодив і підписав низку необхідних нових призначень для Сил оборони".
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Деталі: Президент не уточнив, про які саме призначення йдеться.
Що передувало: Раніше у понеділок на сайті Офісу президента з'явилась інформація, що Зеленський призначив нового командувача сил підтримки ЗСУ – ним став Олександр Яковець. Він замінив Дмитра Герегу.