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Кримський міст перекритий понад 8 годин: пабліки пишуть, що потопили новий корабель

Ірина БалачукВівторок, 5 березня 2024, 07:48
Кримський міст перекритий понад 8 годин: пабліки пишуть, що потопили новий корабель
Кримський міст. Фото ТАСС

Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух. Міст стоїть уже понад 8 годин, російські пабліки пишуть, що безпілотники потопили патрульний корабель "Сергей Котов".

Оновлено: Пізніше співрозмовник УП в ГУР МОУ підтвердив, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня був уражений російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Джерело: оперативний канал про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту, російське видання РБК, Гранд Сервіс Експрес у Telegram, Крим. Реалії

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Дослівно Telegram-канал про ситуацію на мосту: "Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і слідувати вказівкам співробітників транспортної безпеки".

Деталі: Міст перекритий з 23:35 4 березня, тобто вже понад 8 годин.

Вранці 5 березня російський оператор пасажирських поїздів до Криму "Гранд Сервіс Експрес" повідомив про зупинку поїздів у районі Кримського мосту через перекритий рух.

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Зупинені чотири поїзди з Криму і п'ять потягів, що прямують на півострів.

"Потяги почнуть рух, щойно це буде дозволено", − заявили в компанії.

Російські Telegram-канали пишуть, що жителі Керчі вночі повідомили про вибухи − їх, за різними даними, було від 3 до 5.

Повідомляється, що вночі Крим нібито атакували ракети і безпілотники − і однією з цілей нібито був Кримський міст.

Водночас у низці пабліків стверджують, що внаслідок удару потопили патрульний корабель проєкту 22160 "Сергей Котов".

Російське Міноборони поки ситуацію не коментувало.

"Українська правда" намагається отримати коментарі і перевірити цю інформацію.

Доповнено: Близько 8 ранку повідомили, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено. 

Теми: КримКерченський місткорабліЧФ Росії
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