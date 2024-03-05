Українські дрони ГУР потопили патрульний корабель РФ "Сергій Котов"

Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 "Сергій Котов".

Джерело: співрозмовник УП в ГУР МОУ

Деталі: За даними джерела "Української правди", за цією спецоперацією стоїть Головне управління розвідки.

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Всі деталі ураження та подальша доля судна наразі уточнюються.

Доповнено: Пізніше Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що внаслідок атаки українських безпілотників Magura V5 потопило російський патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Cергій Котов".

Для довідки: Згідно з інформацією на сайті АТ "Суднобудівна Корпорація "Ак Барс", на чиїх потужностях будували корабель, "Сергій Котов" був спущений на воду в Керчі 29 січня 2021 року.

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Повідомляють, що кораблі проєкту 22160 спроєктовані петербурзьким АТ "Північне проєктно-конструкторське бюро".

Вони призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод, припинення контрабандної та піратської діяльності, пошуку і надання допомоги постраждалим під час морських катастроф − у мирний час, а у воєнний час − для охорони кораблів і суден на переході морем, а також військово-морських баз та водних районів з метою попередження про напад різних сил і засобів противника.

Згідно з даними АТ "Північне ПКБ", судна проєкту 22160, що мають водотоннажність не більше ніж 1700 т, можуть тривалий час перебувати в далекій морській зоні (автономність − 60 діб). На них можуть комфортно розміщуватися 60 членів екіпажу.

Максимальна швидкість кораблів − не менше 25 вузлів.

Для збільшення пошукового потенціалу та проведення пошуково-рятувальних операцій на кораблях передбачене базування 12-тонного вертольота. Крім того, кораблі оснащені радіотехнічним і гідроакустичним озброєнням, а також засобами радіоелектронної протидії.

Повідомлялося, що станом на 2021 рік, окрім "Сергія Котова", у складі Чорноморського флоту РФ несли службу три кораблі проєкту 22160 − головний корабель "Василій Биков", перший із серії "Дмитро Рогачов" та другий із серії "Павло Державін".

Міноборони РФ повідомляло, що вночі 1 серпня 2023 року морські дрони вже намагалися атакувати патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василій Биков". Тоді окупанти заявили, що нібито відбили атаку і нібито знищили всі три безекіпажні катери ЗСУ.

Вранці 14 вересня 2023 року в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергій Котов".

У жовтні 2023 року повідомлялося, що корабель "Павло Державін" зазнав пошкоджень у Чорному морі поблизу окупованого Севастополя.

Що передувало: Російські пабліки писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників.

Російський оператор пасажирських поїздів до тимчасово окупованого Криму повідомив про зупинку потягів у районі Кримського мосту через перекритий рух. Міст стоїть уже понад 8 годин.

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