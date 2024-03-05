У російському Воронежі оголошували авіанебезпеку
Вівторок, 5 березня 2024, 10:47
5 березня у російському Воронежі оголошували авіаційну небезпеку через нібито українські дрони, які летіли до міста.
Джерело: губернатор регіону Олександр Гусєв, РИА Новости
Деталі: У повідомленнях зазначається, що авіаційну небезпеку в Воронежі оголосили нібито через українські дрони, які наближалися до міста.
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Передісторія:
Вночі 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.