У російському Воронежі оголошували авіанебезпеку

5 березня у російському Воронежі оголошували авіаційну небезпеку через нібито українські дрони, які летіли до міста.

Джерело: губернатор регіону Олександр Гусєв, РИА Новости

Деталі: У повідомленнях зазначається, що авіаційну небезпеку в Воронежі оголосили нібито через українські дрони, які наближалися до міста.

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Передісторія:

Вночі 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.