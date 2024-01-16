У російському Воронежі ввели стан надзвичайної ситуації

пошкоджений будинок у Воронежі, фото з телеграм Кстеніна

Вночі 16 січня після серії вибухів і заяв влади в російському місті Воронеж запровадили стан надзвичайної ситуації.

Джерело: мер Воронежа Вадим Кстенін, російські видання ТАСС, РИА Новости

Деталі: У повідомленнях зазначається, що "режим надзвичайної ситуації ввели у Воронежі після атаки українських безпілотних літальних апаратів".

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Після 4 години ранку жителі Воронежа повідомили про нові вибухи.

Що передувало: Вночі 16 січня серія вибухів пролунала над російським Воронежем. Влада заявила про атаку "українських безпілотників".