Росіяни знову атакували Херсон, є поранена

Російські війська вдруге за ранок обстріляли Херсон, постраждала 77-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова: "Внаслідок чергового ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ була поранена жінка 1947 р.н. Наразі вона ушпиталена. Попередній діагноз - мінно-вибухова травма".

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Деталі: Мрочко повідомив, що за ранок 5 березня росіяни поранили у Херсоні вже двох людей. На момент ворожих атак вони перебували у своїх помешканнях.

Передісторія:

5 березня російські військові зранку обстріляли Херсон, внаслідок чого дістав поранення 76-річний чоловік.