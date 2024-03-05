Арахамія пояснив роботою з військовими скасування засідань Ради цього тижня

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дав роз′яснення щодо скасування засідань Верховної Ради цього тижня, зазначивши, що депутати будуть працювати з військовими, але з питань безпеки це не повинно анонсуватись.

Джерело: Арахамія у Telegram

Пряма мова Арахамії: "Тепер з приводу наших планів на найближчий час. Ми неодноразового говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації.

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Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі".

Деталі: За його словами, ця робота депутатів не повинна анонсуватись з питань безпеки. "Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент", - додав Арахамія.

При цьому глава фракції "Слуга народу" розкритикував опозицію, бо "хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію, хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті, інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок".

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"Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає перемогу", - зазначив Арахамія.

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