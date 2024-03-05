Росія вдарила по центру Херсона: поранений чоловік

Близько 15:00 вівторка російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли середмістя Херсона. Поранення отримав 52-річний чоловік.

Джерело: голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін і начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у соцмережах

Деталі: Поранений чоловік доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували постраждалому мінно-вибухову травму, вогнепальне поранення спини, вивих плеча тощо.

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Це вже не перший обстріл житлових кварталів міста за день.

Через ворожі удари пошкоджено лінії електропередач та приватну автівку.

Також вдень окупаційні війська вдарили по адміністративній будівлі в Херсоні. Приміщення зазнало серйозних руйнувань.

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Що передувало: Російські війська двічі за ранок обстріляли Херсон, постраждали 77-річна жінка та 76-річний чоловік.