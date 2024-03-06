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На Київщині працювала ППО

Олена ІвашківСереда, 6 березня 2024, 00:49
На Київщині працювала ППО
Мобільна вогнева група ППО, фото з Телеграму Наєва

В ніч на середу у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.

Джерело: КОВА

Деталі: Міська влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.

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Дослівно: "Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

Доповнено: О 2.02 у Київській області пролунав відбій повітряної тривоги.

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Теми: Київська областьППО
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