На Київщині працювала ППО
Середа, 6 березня 2024, 00:49
В ніч на середу у Київській області зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працювали сили ППО.
Джерело: КОВА
Деталі: Міська влада закликала не фотографувати та не знімати роботу захисників, а також не нехтувати правилами безпеки.
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Дослівно: "Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".
Доповнено: О 2.02 у Київській області пролунав відбій повітряної тривоги.
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- Увечері 5 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА в кількох областях України.