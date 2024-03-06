ЗМІ: В Одесі вдруге за ніч активно працювала ППО
Середа, 6 березня 2024, 01:43
У ніч на середу в Одесі 20 хвилин після відбою повітряної тривоги її знову оголосили: в Чорному морі зафіксували ударні дрони.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Думская"
Деталі: За інформацією місцевих журналістів, у місті активно працювала протиповітряна оборона.
Реклама:
Нагадаємо:
- У ніч на 6 березня під час атаки ударних безпілотників частина Одеси була знеструмлена.
- Увечері 5 березня росіяни запустили безпілотники, після цього в Одесі пролунали вибухи