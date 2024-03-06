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ЗМІ: В Одесі вдруге за ніч активно працювала ППО

Олена ІвашківСереда, 6 березня 2024, 01:43
ЗМІ: В Одесі вдруге за ніч активно працювала ППО
Робота мобільних вогневих груп ППО, фото Наєв у Telegram

У ніч на середу в Одесі 20 хвилин після відбою повітряної тривоги її знову оголосили: в Чорному морі зафіксували ударні дрони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Думская

Деталі: За інформацією місцевих журналістів, у місті активно працювала протиповітряна оборона.

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Теми: ОдесаППОШахед
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