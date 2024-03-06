ЗМІ: В Одесі вдруге за ніч активно працювала ППО

У ніч на середу в Одесі 20 хвилин після відбою повітряної тривоги її знову оголосили: в Чорному морі зафіксували ударні дрони.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, "Думская"

Деталі: За інформацією місцевих журналістів, у місті активно працювала протиповітряна оборона.

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