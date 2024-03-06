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У Сумах зафіксовано три влучання "Шахедів", є постраждалі

Олена ІвашківСереда, 6 березня 2024, 02:47
У Сумах зафіксовано три влучання Шахедів, є постраждалі
фото ілюстраційне: Getty Images

У ніч на вівторок Суми атакували БпЛА типу "Шахед". Є три влучання в різних частинах міста.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі:  На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

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Наслідки авіаційних ударів уточнюються.

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Теми: Сумибезпілотники
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