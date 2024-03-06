У Сумах зафіксовано три влучання "Шахедів", є постраждалі
Середа, 6 березня 2024, 02:47
У ніч на вівторок Суми атакували БпЛА типу "Шахед". Є три влучання в різних частинах міста.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram
Деталі: На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби. Постраждалим надається необхідна медична допомога.
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Наслідки авіаційних ударів уточнюються.
Передісторія:
- Увечері 5 березня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударні БпЛА в кількох областях України. Безпілотники хвилями атакували Одесу. Близько 1.00 тривога була оголошена на заході країни.
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