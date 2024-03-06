Заява Байдена: другий термін Трампа, це повернення до "хаосу, розколу та темряви"
У заяві, опублікованій у вівторок, президент Джо Байден розхвалив роботу його адміністрації за перший термін перебування на посаді, водночас різко попередивши, що другий термін Дональда Трампа на посту президента означатиме повернення до "хаосу, розколу та темряви".
Джерело: CNN
Пряма мова Байдена: "Чотири роки тому я балотувався через екзистенційну загрозу, яку представляв Дональд Трамп Америці, у яку ми всі віримо.
(Трампом) рухає образа та злодійство, він зосереджений на власній помсті та відплаті, а не на американському народі".
Деталі: Байден також підкреслив прогрес під час керівництва його адміністрації щодо робочих місць, інфляції, цін на ліки, що відпускаються за рецептом, і контролю над зброєю.
Він також попередив, що якщо Трамп повернеться в Білий дім, прогрес, досягнутий його адміністрацією, буде під загрозою.
Передісторія:
- Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій у Супервівторок.