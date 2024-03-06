Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти Сум

Російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах Сум.

Джерело: Суспільне, Сумська міська військова адміністрація

Деталі: За даними УП, пошкоджено, зокрема, житловий будинок, на першому поверсі якого розташована дитяча поліклініка.

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ЗМІ оприлюднили відео наслідків російської нічної атаки безпілотниками на Суми pic.twitter.com/GGZZA0v9a9 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 6, 2024

Оновлено: Сумська міська військова адміністрація повідомила, що було завдано декілька ударів: один – по об’єкту критичної інфраструктури, два – по цивільних об’єктах. На місці прильотів працюють фахівці департаменту інфраструктури міста, добровольчі формування, волонтери.

Садочки й школи функціонують у штатному режимі. В садочку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи.

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