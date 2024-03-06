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Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти Сум

Тетяна ЛозовенкоСереда, 6 березня 2024, 08:38
Росіяни вночі атакували критичну інфраструктуру та цивільні об'єкти Сум
Скрін з відео Суспільне

Російські військові завдали ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах Сум.

Джерело: СуспільнеСумська міська військова адміністрація 

Деталі: За даними УП, пошкоджено, зокрема, житловий будинок, на першому поверсі якого розташована дитяча поліклініка.

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Оновлено: Сумська міська військова адміністрація повідомила, що було завдано декілька ударів: один – по об’єкту критичної інфраструктури, два – по цивільних об’єктах. На місці прильотів працюють фахівці департаменту інфраструктури міста, добровольчі формування, волонтери.

Садочки й школи функціонують у штатному режимі. В садочку, де внаслідок удару пошкоджено вікна, працюватимуть чергові групи.

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Теми: Сумиобстріл
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