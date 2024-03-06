Російський "Шахед" пошкодив об'єкт інфраструктури на Хмельниччині: кілька н.п. без світла
Середа, 6 березня 2024, 09:02
У результаті нічної атаки "Шахедами" у Хмельницькій області пошкоджений об’єкт інфраструктури − кілька населених пунктів залишились без електропостачання.
Джерело: Хмельницька ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів".
Реклама:
Деталі: Також повідомляється, що пошкоджені дах і стеля приватного будинку.
Загиблих та травмованих немає. Усі відповідні служби працюють, підсумували в ОВА.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У ніч на 6 березня росіяни атакували Україну 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 та 42-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 38 дронів вдалося знищити.