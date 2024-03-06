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Російський "Шахед" пошкодив об'єкт інфраструктури на Хмельниччині: кілька н.п. без світла

Ірина БалачукСереда, 6 березня 2024, 09:02
Російський Шахед пошкодив об'єкт інфраструктури на Хмельниччині: кілька н.п. без світла
Фото pixabay.com

У результаті нічної атаки "Шахедами" у Хмельницькій області пошкоджений об’єкт інфраструктури − кілька населених пунктів залишились без електропостачання.

Джерело: Хмельницька ОВА у Telegram

Дослівно ОВА: "Вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО збили 6 БПЛА типу "Шахед" в межах Хмельницької області. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Залишаються знеструмленими кілька населених пунктів".

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Деталі: Також повідомляється, що пошкоджені дах і стеля приватного будинку.

Загиблих та травмованих немає. Усі відповідні служби працюють, підсумували в ОВА.

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Теми: ХмельниччинаШахеделектроенергія
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